

Кобахидзе: Если удастся победить Deep State перезагрузке грузино-американских отношений ничего не помешает

20.03.2025 11:38





Глава грузинского правительства, легитимность которого не признают пятый президент, оппозиция и значительная часть общества, заявил в эфире Общественного вещателя, что восстановление стратегического партнерства с США с чистого листа является одним из приоритетов внешней политики «Грузинской мечты».



«Давайте пропишем конкретные задачи, отражающие приоритеты обеих стран. Именно так мы видим восстановление стратегического партнерства между Грузией и США. Думаю, есть совпадение ценностей. Помните, о чем мы говорили последние три года? Теперь новая администрация США выступает с теми же месседжами практически по каждой теме», — заявил премьер.



Между тем, Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что восстановление отношений между Тбилиси и Вашингтоном зависит, в том числе, от того, «в какой степени новая администрация США полностью освободится от «Глубинного государства» (Deep State)».



«Если будет обоюдная политическая воля иметь здоровые отношения между странами, справедливое отношение к Грузии, отличное от того, что мы видели со стороны администрации Байдена, в этом случае, думаю, отношения будут восстановлены. У нас есть осторожный оптимизм, исходя из того, что Deep State все еще на месте».



Кроме того, Кобахидзе заявил, что «Грузинская мечта» определилась с кандидатурой посла Грузии в США:



«Более того, процессы также начались, и мы надеемся, что эти процессы скоро будут завершены. Мы поделимся этой информацией публично с общественностью позже, когда у нас будут дальнейшие шаги в этих процедурах. Мы готовы общаться сегодня и ждем соответствующих шагов», — заявил Кобахидзе.



Источник: СОВА

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