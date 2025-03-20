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Грузия остается аутсайдером в рейтинге самых счастливых стран мира


20.03.2025   12:37


Грузия заняла 91-е место среди 147 стран, ранжированных по уровню счастья их жителей в рейтинге World Happiness Report 2025.

Грузия сохранила свою позицию по сравнению с прошлогодним отчетом. Соседями Грузии в индексе стали Таджикистан (90-е место) и Непал (92-е место). Среди стран бывшего СССР Грузия опередила Азербайджан (106-е место) и Украину (111-е место), но уступила Литве (16), Эстонии (39), Казахстану (43), Латвии (51), Узбекистану (53), России (66), Кыргызстану (75), Молдове (80) и Армении (87).

Соседствующая с Грузией Турция заняла 94-е место.

Топ-10 самых счастливых стран мира:
Финляндия
Дания
Исландия
Швеция
Нидерланды
Коста-Рика
Норвегия
Израиль
Люксембург
Мексика
Самой несчастной страной вновь признан Афганистан. Также в конце списка находятся Сьерра-Леоне и Ливан.

Как измеряют уровень счастья?
World Happiness Report — международный исследовательский проект, который ежегодно оценивает субъективное ощущение счастья жителей разных стран. Он курируется исследовательскими центрами Колумбийского университета под эгидой ООН.

Методология расчета индекса основана на опросах, проводимых Gallup, а также на объективных данных:

ВВП на душу населения,
ожидаемая продолжительность жизни,
уровень социальной поддержки,
свобода принятия жизненно важных решений,
уровень коррупции и доверие к власти.


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