

Грузия остается аутсайдером в рейтинге самых счастливых стран мира

20.03.2025 12:37





Грузия заняла 91-е место среди 147 стран, ранжированных по уровню счастья их жителей в рейтинге World Happiness Report 2025.



Грузия сохранила свою позицию по сравнению с прошлогодним отчетом. Соседями Грузии в индексе стали Таджикистан (90-е место) и Непал (92-е место). Среди стран бывшего СССР Грузия опередила Азербайджан (106-е место) и Украину (111-е место), но уступила Литве (16), Эстонии (39), Казахстану (43), Латвии (51), Узбекистану (53), России (66), Кыргызстану (75), Молдове (80) и Армении (87).



Соседствующая с Грузией Турция заняла 94-е место.



Топ-10 самых счастливых стран мира:

Финляндия

Дания

Исландия

Швеция

Нидерланды

Коста-Рика

Норвегия

Израиль

Люксембург

Мексика

Самой несчастной страной вновь признан Афганистан. Также в конце списка находятся Сьерра-Леоне и Ливан.



Как измеряют уровень счастья?

World Happiness Report — международный исследовательский проект, который ежегодно оценивает субъективное ощущение счастья жителей разных стран. Он курируется исследовательскими центрами Колумбийского университета под эгидой ООН.



Методология расчета индекса основана на опросах, проводимых Gallup, а также на объективных данных:



ВВП на душу населения,

ожидаемая продолжительность жизни,

уровень социальной поддержки,

свобода принятия жизненно важных решений,

уровень коррупции и доверие к власти.



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