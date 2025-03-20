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Премьер-министр Латвии: Надеемся, что грузинский народ защитит свое право и демократические ценности
20.03.2025 14:22
Мы надеемся, что грузинский народ защитит свое право и демократические ценности, — заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в Брюсселе перед началом двухдневного саммита ЕС.
«Я не информирована о том, что вопрос Грузии есть в повестке дня. Однако мы надеемся, что грузинский народ защитит свое право и демократические ценности. Латвия всегда хорошо понимала, как сложно бороться за свою свободу, поскольку у нас общая история», — сказала она
Для справки, к участникам двухдневного саммита ЕС дистанционно обратится президент Украины Владимир Зеленский.
Помимо Украины, на встрече также будут обсуждаться вопросы миграции и текущие события на Ближнем Востоке.
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