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Премьер-министр Латвии: Надеемся, что грузинский народ защитит свое право и демократические ценности


20.03.2025   14:22


Мы надеемся, что грузинский народ защитит свое право и демократические ценности, — заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в Брюсселе перед началом двухдневного саммита ЕС.

«Я не информирована о том, что вопрос Грузии есть в повестке дня. Однако мы надеемся, что грузинский народ защитит свое право и демократические ценности. Латвия всегда хорошо понимала, как сложно бороться за свою свободу, поскольку у нас общая история», — сказала она

Для справки, к участникам двухдневного саммита ЕС дистанционно обратится президент Украины Владимир Зеленский.

Помимо Украины, на встрече также будут обсуждаться вопросы миграции и текущие события на Ближнем Востоке.


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