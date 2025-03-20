

АМЮГ: Страсбургский суд зарегистрировал жалобу по поводу массового нарушения тайны голосования на парламентских выборах 2024 года

20.03.2025 14:23





Ассоциация молодых юристов Грузии обратилась в Европейский суд по правам человека с иском, который, по информации организации, касается массового нарушения тайны голосования на парламентских выборах 2024 года. Об этом на брифинге в офисе организации заявила председатель АМЮГ Нона Курдованидзе.



По словам Ноны Курдованидзе, в Европейском суде уже зарегистрирована жалоба, где АМЮГ указывает на нарушение в ходе выборов статьи 3 протокола к Европейской конвенции.



«В иске отмечается, что ненадлежащее исполнение избирательной администрацией своих обязанностей в ходе выборов массово нарушило фундаментальный принцип тайны голосования, а при рассмотрении избирательных споров было нарушено право на рассмотрение избирательных споров посредством эффективных механизмов. В своей жалобе АМЮГ также заявляет, что бланкетная норма, существующая в законодательстве Грузии, ограничивающая гражданам возможность подавать жалобы по избирательным спорам, не соответствует требованиям Европейской конвенции о правах человека», - заявила Курдованидзе.



По ее словам, жалоба, поданная АМЮГ в Европейский суд по правам человека, является прецедентной по своему содержанию и «дает суду возможность оценить в контексте Конвенции как системное нарушение тайности, выявленное в ходе выборов 26 октября 2024 года, так и справедливость системы рассмотрения жалоб, связанных с выборами» .





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