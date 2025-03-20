

Зурабишвили: Террор в Грузии: запретили иностранное финансирование НПО, местные фонды солидарности самовольно заморозили

20.03.2025 14:23





Террор в Грузии: запретили иностранное финансирование НПО или проектов, местные фонды солидарности самовольно заморозили, бизнесменов арестовали, политикам угрожают, - об этом пишет пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили на социальной платформе X.



«Террор в Грузии - запретили иностранное финансирование НПО или проектов, местные фонды солидарности самовольно заморозили, непропорциональные штрафы (по 1800 долларов каждый), которые душат мирных протестующих. Арестовали бизнесменов. Политикам угрожают. Иностранные официальные лица не впускают в страну», — написала Зурабишвили.





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