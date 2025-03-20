

Кадагишвили: У нас есть предложение, иметь с нашими американскими партнерами конкретную повестку дня

20.03.2025 14:24





Мы ожидаем, что отношения Грузии-США не только вернутся в рамки стратегических отношений, но и что эти рамки будут обогащены конкретной повесткой дня — именно это предложение мы имеем с нашими американскими партнерами, иметь конкретную повестку дня, в какое время какие цели должны быть достигнуты, — заявил журналистам председатель парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Ираклий Кадагишвили.



Депутат большинства считает, что межгосударственные отношения будут восприниматься с большей ответственностью со всех сторон.



«Вы знаете о заявленной правительством политике, что Соединенные Штаты, как главный стратегический партнер нашей страны, очень важны для нашей страны. Негативный фон, который был создан во время предыдущей администрации, имел конкретные причины. Сегодня эти конкретные причины сняты. Новая администрация по многим вопросам, как в идеологическом плане, так и в отношении текущих глобальных геополитических процессов, зачастую выражает идентичные позиции. Поэтому мы твердо ожидаем, что при новой администрации отношения Грузии и США не только вернутся в рамки стратегического партнерства, но и эти рамки обогатятся конкретной повесткой дня. Именно это предложение имеется у нас к нашим американским партнерам - иметь конкретную повестку дня, в какое время какие цели должны быть достигнуты. Я считаю, что сегодня это более реалистично. Я также думаю, что межгосударственные отношения будут восприниматься с большей ответственностью со всех сторон, и ничто не помешает этому процессу», - заявил Кадагишвили.





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