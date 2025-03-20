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Каладзе: Решение относительно кандидатов на пост мэра примет политический совет «Грузинской мечты»
20.03.2025 14:24
«Благодарю премьер-министра за поддержку и солидарность», – так отреагировал мэр столицы Каха Каладзе на заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что Каха Каладзе является безальтернативным кандидатом на предстоящих выборах местного самоуправления.
По его словам, решение о том, кто будет кандидатом на пост мэра Тбилиси, примет политсовет «Грузинской мечты».
«Прежде всего, хочу поблагодарить премьер-министра за положительную оценку. То, что было сделано в столице за последние годы, – это не только моя заслуга, а результат работы всей команды. Спасибо всем, кто вовлечен в реализацию этих проектов. Благодарю премьер-министра за поддержку и солидарность. Что касается кандидатуры на пост мэра, заявление по этому поводу мы сделаем позже. Политсовет соберется и совместно примет решение как по кандидатуре мэра, так и по нашим представителям в городском собрании (Сакребуло)», – отметил мэр столицы.
По его словам, на выборах местного самоуправления оппозиция не получит поддержки грузинского народа и заранее обречена на поражение.
«Неважно, будет ли оппозиция объединена, разделена или выступит на разных платформах – у них нет никаких шансов. Когда ты радикален, когда являешься врагом страны и управляешься из-за рубежа, ты обычный предатель, и, конечно же, не получишь никакой поддержки от грузинского народа. Они это прекрасно понимают и знают, что обречены на поражение. Поэтому они не хотят участвовать в выборах», – заявил Каха Каладзе.
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