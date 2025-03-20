

Урсула фон дер Ляйен: У нас насыщенная повестка дня для Европы и заседания Европейского совета, это решающие дни

20.03.2025 14:27





«У нас насыщенная повестка дня для Европы и Европейского совета, это решающие дни», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом двухдневного саммита ЕС в Брюсселе.



На саммите, который начинается сегодня в Брюсселе, будет обсуждаться план перевооружения Европы, а также военная помощь Украине.



«Это решающие дни для Европы, и у нас насыщенная повестка дня для Европейского совета. Мы, конечно, обсудим Украину, как достичь справедливого и долгосрочного мира, но мы сталкиваемся с вызовами, касающимися нашей повестки дня в сфере конкурентоспособности и безопасности. Поэтому тема конкурентоспособности будет важна на этом заседании Европейского совета. Кроме того, «Готовность 2030» и новый план безопасности будут в центре сегодняшних обсуждений», — сказала Урсула фон дер Ляйен.



По распространенной информации, президент Украины Владимир Зеленский выступит перед участниками саммита в дистанционном режиме.



На встрече также будут обсуждаться вопросы миграции и текущие события на Ближнем Востоке.





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