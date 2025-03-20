

Друзья и родные задержанного бизнесмена Георгия Чикваидзе сообщают об ухудшении его здоровья

20.03.2025 14:28





Друг и деловой партнер бизнесмена Георгия Чикваидзе — Ираклий Папиашвили утверждает, что состояние задержанного «настолько ухудшилось», что «он практически перестал чувствовать ноги». По его информации сегодня, 20 марта Чикваидзе переведут в тюремную больницу:



«Насколько мне известно, Народный защитник постоянно следит за состоянием Георгия, они часто приходят. По моим данным, вчера он находился в критическом состоянии, он вообще не чувствовал ног, на руках были синяки, адвокат сказал мне, что, когда коснулся его руки, она была холодной.



Насколько мне известно, сегодня его должны были перевести в тюремную больницу. Мы по-прежнему просим перевести Георгия в больницу с относительно высокотехнологичным оборудованием для обследования, поскольку сами врачи пенитенциарного учреждения утверждают, что после припадка у него, вероятно, произошло повреждение мозга. Если у него черепно-мозговая травма, ее следует обследовать на самом высоком уровне», — цитирует Папиашвили сайт TV Pirveli.



Мать задержанного – Эка Церетели заявила представителям СМИ, что симптомы, которые наблюдаются у Георгия Чикваидзе, «вызывают тревогу».



Напомним, что задержанный бизнесмен Георгий Чикваидзе обвиняется в незаконном присвоении крупных сумм денег. 11 марта он был задержан в зале суда, после того как назвал судью Изу Келенджеридзе «рабой Мурусидзе» (один из санкционированных США судей, член «клана судей» — ред.). Георгий Чикваидзе в знак протеста объявил голодовку 9 дней назад.





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