

Омбудсмен Грузии заявил о недопустимости увольнения госслужащих из-за их гражданской позиции

20.03.2025 14:28









«Любое кадровое решение, принимаемое на государственной службе, должно в полной мере соответствовать конституционным гарантиям трудовых прав. Крайне важно соблюдать принцип равенства и недопустимо увольнение государственных служащих из-за их открыто выраженной гражданской позиции или мнения», — говорится в заявлении омбудсмена.



Череда увольнений началась в грузинских министерствах и других государственных ведомствах в конце 2024 года, вскоре после парламентских выборов. По данным «Ассоциации молодых юристов Грузии», только из Минобороны освободили около 150 человек. В партии «Гахария – за Грузию» сообщили о примерно 300 уволенных госслужащих, включая 45 работников мэрии Тбилиси.



В аппарате Народного защитника Грузии говорят, что связались с 41 уволенным гражданином. На данном этапе офис рассматривает восемь дел о предполагаемой дискриминации в трудовых отношениях, которые касаются в общей сложности 15 человек. Некоторые из уволенных также планируют обратиться в суд.



Омбудсмен призывает всех госслужащих обращаться в случае дискриминационного отношения на основании иного мнения.



Заявку можно отправить по электронной почте:



Многие из тех, кто попал под сокращения за последние месяцы считают, что начальство «наказало» их за публичное осуждение отказа правительства Грузии от переговоров по вступлению страны в ЕС. Выступая с коллективными заявлениями или же в частном порядке, они говорили, что действия властей противоречат Конституции. Более того, некоторые из уволенных активно участвовали в акциях с требованием новых выборов.



Власти объясняют увольнения «реорганизацией», отрицая обвинения в политических мотивах. Народный защитник Грузии заявил о недопустимости увольнения государственных служащих из-за гражданской позиции.«Любое кадровое решение, принимаемое на государственной службе, должно в полной мере соответствовать конституционным гарантиям трудовых прав. Крайне важно соблюдать принцип равенства и недопустимо увольнение государственных служащих из-за их открыто выраженной гражданской позиции или мнения», — говорится в заявлении омбудсмена.Череда увольнений началась в грузинских министерствах и других государственных ведомствах в конце 2024 года, вскоре после парламентских выборов. По данным «Ассоциации молодых юристов Грузии», только из Минобороны освободили около 150 человек. В партии «Гахария – за Грузию» сообщили о примерно 300 уволенных госслужащих, включая 45 работников мэрии Тбилиси.В аппарате Народного защитника Грузии говорят, что связались с 41 уволенным гражданином. На данном этапе офис рассматривает восемь дел о предполагаемой дискриминации в трудовых отношениях, которые касаются в общей сложности 15 человек. Некоторые из уволенных также планируют обратиться в суд.Омбудсмен призывает всех госслужащих обращаться в случае дискриминационного отношения на основании иного мнения.Заявку можно отправить по электронной почте: [email protected] . В случае вопросов или за консультацией также можно обратиться по телефону «горячей линии» – 1481.Многие из тех, кто попал под сокращения за последние месяцы считают, что начальство «наказало» их за публичное осуждение отказа правительства Грузии от переговоров по вступлению страны в ЕС. Выступая с коллективными заявлениями или же в частном порядке, они говорили, что действия властей противоречат Конституции. Более того, некоторые из уволенных активно участвовали в акциях с требованием новых выборов.Власти объясняют увольнения «реорганизацией», отрицая обвинения в политических мотивах.





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