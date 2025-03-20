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ЕСПЧ зпрегистрировал иск о нарушении тайны голосования на выборах в Грузии


20.03.2025   14:30


Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск, касающийся нарушения тайны голосования на парламентских выборах в Грузии 26 октября 2024 года. Об этом сегодня на брифинге сообщила Нона Курдованидзе, глава «Ассоциации молодых юристов Грузии» (GYLA), от имени которой направлена жалоба.

По ее словам, в иске говорится о нарушении двух положений Европейской конвенции – о праве на свободные выборы и праве на справедливый суд при рассмотрении жалоб по нарушениям, зафиксированным на голосовании.

«Жалоба, поданная GYLA в ЕСПЧ, является прецедентной по своему содержанию и предоставляет суду возможность оценить в контексте Конвенции как системное нарушение тайны, выявленное в ходе выборов 26 октября 2024 года, так и справедливость системы рассмотрения жалоб, связанных с выборами», — заявила Курдованидзе.

GYLA считает, что тайна голосования была нарушена на избирательных участках, где использовались электронные урны. При заборе бюллетеней отметки избирателей просвечивались с обратной стороны.

По этой причине GYLA добивалась признания недействительными результаты выборов на 2263 участках, однако в итоге национальные суды отклонили иск.

Более того, в GYLA говорят, что указали на проблемы с бюллетенями еще до выборов, однако ЦИК Грузии не учел их замечания.


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