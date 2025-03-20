Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Литовской правозащитнице отказали во въезде в Грузию


20.03.2025   14:30


Литовской правозащитнице Регине Егоровой-Аскеровой, проживающей в Грузии в течение 15 лет, 20 марта было отказано во въезде в страну.

Егорова-Аскерова — региональный директор по Южному Кавказу шведской организации по защите прав женщин Kvinna till Kvinna (Женщины для женщин). Она имеет вид на постоянное жительство в Грузии. Ее муж и двое малолетних детей также живут в Грузии.

В своем посте в Facebook Егорова-Аскерова пишет, что ей не разъяснили причин отказа. В выданном ей документе указано, что она не соответствует «другим требованиям, установленным законодательством Грузии» — причина, которая использовалась в прошлом в различных случаях, когда активистам, правозащитникам, журналистам и политикам отказывали во въезде в Грузию предположительно по политическим причинам. «Это наглядно иллюстрирует, где сегодня находится страна», — пишет Егорова-Аскерова.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна