

Литовской правозащитнице отказали во въезде в Грузию

20.03.2025 14:30





Литовской правозащитнице Регине Егоровой-Аскеровой, проживающей в Грузии в течение 15 лет, 20 марта было отказано во въезде в страну.



Егорова-Аскерова — региональный директор по Южному Кавказу шведской организации по защите прав женщин Kvinna till Kvinna (Женщины для женщин). Она имеет вид на постоянное жительство в Грузии. Ее муж и двое малолетних детей также живут в Грузии.



В своем посте в Facebook Егорова-Аскерова пишет, что ей не разъяснили причин отказа. В выданном ей документе указано, что она не соответствует «другим требованиям, установленным законодательством Грузии» — причина, которая использовалась в прошлом в различных случаях, когда активистам, правозащитникам, журналистам и политикам отказывали во въезде в Грузию предположительно по политическим причинам. «Это наглядно иллюстрирует, где сегодня находится страна», — пишет Егорова-Аскерова.





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