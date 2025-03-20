

Бывший премьер-министр Ника Гилаури о сотрудничестве своей компании с американской лоббистской фирмой

20.03.2025 14:41





Представители «Грузинской мечты» и проправительственные СМИ назвали бывшего премьер-министра страны Нику Гилаури «спонсором радикальной оппозиции» после того, как стало известно, что основанная Гилаури компания «Реформатикс» заключила контракт с американской компанией Continental Strategy, в соответствии с которым «Реформатикс» Гилаури американской компании 600 тысяч долларов США в обмен на лоббистские и консалтинговые услуги. Поскольку контракт подпадает под действие Закона США о регистрации иностранных агентов (FARA), он был опубликован на сайте Министерства юстиции США. Представители «Грузинской мечты» утверждают, что контракт еще больше усиливает необходимость применения FARA в Грузии для выявления таких фигур, как Гилаури, которые, по их словам, служат интересам «Дип стейт» («Глубинного государства»).



Ника Гилаури занимал пост премьер-министра Грузии с 2009 по 2012 год в правительстве «Единого национального движения». В преддверии парламентских выборов 2024 года некоторые оппозиционные силы рассматривали его как потенциального лидера временного правительства, если оппозиция придет к власти. Гилаури активно поддерживал продолжающиеся протесты против режима и создал фонд «Prosperity Georgia», который покрывал высокие штрафы, наложенные на демонстрантов, и помогал публичным служащим, уволенным по политическим мотивам. «Prosperity Georgia» входит в число фондов, счета которых были заморожены по требованию прокуратуры.



Контракт «Реформатикс» с Continental Strategy



Согласно контракту, основной целью компании «Реформатикс» является улучшение бизнес-среды и привлечение прямых иностранных инвестиций в страны Кавказа и Центральной Азии. Согласно контракту, цель «Реформатикс»— превратить Грузию в демократию европейского образца и обеспечить интеграцию Грузии в мировую экономику путем создания платформы для связей между регионами Центральной Азии и Южного Кавказа и странами ЕС и США.



Согласно контракту, обязательства Continental Strategy перед «Реформатикс» включают:



Установление отношений с ключевыми заинтересованными сторонами в исполнительной и законодательной ветвях власти для содействия разработке политики;

Поддержка демократии, антикоррупционных инициатив и правительственных реформ в соответствии с отношениями США и Грузии;

Использовать обширный опыт в сфере связей с правительством, адвокации политики и взаимодействия с заинтересованными сторонами в соответствии с целями «Реформатикс».

Основатель и один из директоров «Реформатикс» Ника Гилаури сам опубликовал вышеуказанную часть договора в социальных сетях, тем самым ответив представителям «Грузинской мечты» и проправительственным СМИ, которые исказили детали сделки и представили это так, будто FARA «разоблачила» Гилаури.



Реакция «Грузинской мечты»



Представители правящей партии и проправительственные СМИ отреагировали на контракт компании Гилаури с американской компанией.



«Согласно документу, опубликованному на сайте FARA, финансист радикальной оппозиции Ника Гилаури должен выплатить лоббистам 600 000 долларов в течение 6 месяцев», — говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях телеканалом «Имеди». Представители «Грузинской мечты» не упустили возможности и в очередной раз подчеркнули необходимость принятия FARA в Грузии, поскольку, по их словам, этот закон разоблачает именно такие силы и деятельность.



«Ника Гилаури — один из тех людей, чья цель, помимо прочего, заключается в обвале экономики нашей страны», — заявил Арчил Гордуладзе, председатель Комитета по юридическим вопросам Парламента «Грузинской мечты», добавив, что эти люди выполняют задания «Дип стейт».



«Человек, который утверждал и лгал общественности, что он свободен от политики и не вмешивается в политические процессы, нанимает лоббистскую компанию и платит за это более полумиллиона долларов», — заявил председатель парламентского Комитета по процедурным вопросам и регламенту Давид Матикашвили.



«Это еще раз показывает, что Ника Гилаури вместе с радикальной оппозицией участвует в борьбе против нашей страны и нашего народа», — заявил Ладо Божадзе, первый заместитель председателя Комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам парламента «Грузинской мечты».



«Вы же видели, на что должны быть потрачены эти деньги?! Они должны использовать их на пропаганду, на связи с иностранными политиками, на поиск одиозных сенаторов и других политиков для осуществления антигрузинской деятельности», — заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности парламента «Грузинской мечты» Тенгиз Шарманашвили.





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