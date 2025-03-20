

АМЮГ критикует увольнение сотрудников Министерства обороны

20.03.2025 14:42





Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) заявила, что 150 сотрудников Министерства обороны были уволены в рамках «тревожного» процесса реорганизации. В заявлении от 16 марта АМЮГ сообщила, что большинство уволенных считают, что их уволили по политическим причинам, в частности за подписание проевропейской петиции в конце ноября 2024 года.



По заявлению АМЮГ, в результате проверки дел об увольнении установлено, что процесс реорганизации начался без предварительного уведомления сотрудников. Некоторые структурные подразделения были полностью упразднены, а их сотрудники уволены, другие переведены на другие должности. Критерии и оценки, на основании которых были уволены сотрудники, также неизвестны.



«Таким образом, увольнение сотрудников, с учетом существующей судебной практики, является основанием для признания увольнения незаконным», — заявляет АМЮГ, добавляя, что увольнение работников «представляет собой политические репрессии в отношении публичных служащих. Процесс осуществляется несправедливо, непрозрачно и с игнорированием судебной практики».



Особую обеспокоенность АМЮГ выразила поправка, внесенная в приказ министра обороны № 582 от 24 января, которая определяет предельный возраст для сотрудников, имеющих специальные звания. «Согласно изменению, основанием для увольнения является достижение предельного возраста, установленного для соответствующего звания. Помимо реорганизации, ряд лиц были уволены из ведомства на основании этого изменения», — говорится в заявлении организации.



По мнению АМЮГ, учитывая, что установление предельного возраста является вопросом принципиальной важности, его регулирование подзаконным нормативным актом недопустимо. «Возрастной предел должен определяться только законом. Соответственно, регулирование и внесение изменений в этот вопрос приказом министра обороны противоречит первому пункту статьи 25 Конституции Грузии».



«АМЮГ призывает административные органы немедленно прекратить незаконное увольнение публичных служащих и обеспечить защиту прав публичных служащих», — заявляет организация.



В конце декабря 2024 года избранный президент «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили одобрил ряд поправок в Закон «О публичной службе», которые упрощают реорганизацию публичного сектора.



Несколько уволенных из Министерства обороны сотрудников публично подтвердили свое увольнение. Большинство из них заявили, что причиной увольнения министерство назвало реорганизацию.



Местные правозащитные организации, в том числе Центр социальной справедливости, раскритиковали власти «Грузинской мечты» и назвали изменения репрессивными. Исполнительный директор «Международной прозрачности — Грузия» Эка Гигаури заявила 27 февраля, что после внесения поправок в Закон о публичной службе и начала проевропейских протестов из государственных структур были уволены около 400 госслужащих. С тех пор количество увольнений возросло еще больше.





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