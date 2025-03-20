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Перед саммитом ЕС в Брюсселе его участники призвали Грузию к реформам
20.03.2025 15:03
В Брюсселе стартовал саммит ЕС, на котором обсуждается вопрос безопасности Евросоюза и запланированный пакет поддержки для Украины. Перед началом саммита некоторые его участники прокомментировали и ситуацию в Грузии:
«Я не знаю, стоит ли вопрос Грузии в нашей повестке дня. Однако мы надеемся, что грузинский народ будет защищать свои права и демократические ценности. Латвия всегда хорошо понимала, как трудно бороться за свою свободу, ведь у нас общая история», — заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что Евросоюз по-прежнему требует от Грузии реформ.
«Как вы знаете, Грузия очень часто оказывается в повестке дня, и тот факт, что ее нет сегодня, не означает отсутствия поддержки. Конечно, мы обеспокоены, и мы выражали это много раз.
Наши мысли будут и сегодня с Грузией, и наши требования реформ и правильного направления останутся такими же, как и прежде», — сказал Ульф Кристерссон.
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