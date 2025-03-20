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Элгуджа Багратиони: Леван Варшаломидзе покинул Казахстан сегодня утром
20.03.2025 16:05
Леван Варшаломидзе находился в Казахстане по приглашению казахстанской стороны, - об этом сообщил на брифинге лидер аджарской организации «Национального движения» Элгуджа Багратиони. По его информации, задержка Левана Варшаломидзе в Казахстане связана с политическим преследованием со стороны России.
По словам Элгуджи Багратиони, Леван Варшаломидзе сегодня утром покинул Казахстан и находится в Амстердаме.
«Исходя из высокого общественного интереса, хотел бы сделать пояснение в связи с недоразумением, произошедшим в связи с визитом Левана Варшаломидзе в Казахстан 18-19 марта. Леван Варшаломидзе находился в Казахстане по приглашению казахстанской стороны для оказания помощи и консультаций в развитии города Атырау в связи с созданием Батумского чуда. Поэтому 18 марта в 14:20 он прилетел в город Атырау, где был остановлен пограничниками. Ему объяснили, что он находится в международном розыске Россией. Его доставили в отделение полиции города Атырау, где с ним беседовали, опрашивали всю ночь. Единственным основанием его остановки было объявление в международный розыск Россией», - сообщил Багратиони.
По его словам, уже 19 марта с казахстанской стороны было ясно, что никаких аргументов задержания не существовало.
«Его немедленно отпустили из отделения. Сегодня утром Леван Варшаломидзе покинул Казахстан. Он находится в Амстердаме. Мы благодарим всех, кто был подключен, кто выразил солидарность с Леваном Варшаломидзе», - заявил Элгуджа Багратиони.
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