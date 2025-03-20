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Премьер-министр Швеции: Сегодня наши мысли будут с Грузией, и наши требования относительно реформ будут такими же, как и прежде
20.03.2025 16:10
«Тот факт, что Грузия не стоит в повестке дня сегодняшнего саммита ЕС, не означает отсутствия поддержки. Сегодня наши мысли будут с Грузией, и наши требования относительно реформ будут такими же, как и прежде», — заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
Кристерссон сделал это заявление в Брюсселе перед саммитом лидеров ЕС.
«Как вы знаете, Грузия довольно часто фигурирует в повестке дня ЕС, и тот факт, что ее там сегодня нет, не означает отсутствия поддержки. Мы обеспокоены и выражали это неоднократно разными способами. Наши мысли будут с Грузией и сегодня, и наши требования относительно реформ, правильного направления будут такими же, как и прежде», — заявил Ульф Кристерссон.
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