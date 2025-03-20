

В Грузии оспорят арест счетов фондов, помогавших выплачивать штрафы протестующим

20.03.2025 16:11





«Тбилисский дом по правам человека» обратится в апелляционный суд, чтобы оспорить решение об аресте его денежного фонда в рамках расследования уголовного дела о саботаже против грузинской государственности при помощи иностранных организаций. Об этом сегодня на брифинге сообщила глава организации Лела Цискаришвили.



«Проведенное прокуратурой расследование, а также незаконное решение и постановление о наложении ареста являются необоснованными… Это преднамеренное нападение нелегитимного режима «Грузинской мечты» на правозащитные организации и правозащитников», — сказала Цискаришвили.



«Тбилисский дом по правам человека» занимается сбором средств для выплат штрафов, назначенных участникам антиправительственных митингов. Фонд начал принимать донаты весной прошлого года, когда в стране протестовали против закона об иноагентах. Когда в конце ноября в Грузии начались акции из-за отказа властей от переговоров по вступлению в ЕС, организация стала помогать с выплатами штрафов и их участникам.



По словам Цискаришвили, с весны 2024 года они получили пожертвований на сумму более чем 921 тыс. лари от сотен частных лиц. Кроме того, крупнейшими донорами организации стали два главных коммерческих банка страны – TBC и Bank of Georgia, которые перечислили в фонд 300 тыс. лари за два последних месяца.



Организация оплатила 365 административных штрафов на общую сумму в 843 747 лари. Цискаришвили говорит, что сейчас помощи от них ждут около 100 человек, которым в случае неуплаты штрафов грозит конфискация имущества.

«Мы считаем уплату штрафов проявлением солидарности. Поддержка, солидарность и защита друг друга от бедности являются неотъемлемой частью грузинской культуры и традиций, и это то, за что мы выступаем как граждане Грузии», — заявила Цискаришвили.



Она призвала прокуратуру «немедленно прекратить расследование и снять арест со счетов организации», а апелляционный суд – отменить решение нижестоящей судебной инстанции.



Вместе с «Тбилисским домом по правам человека» 17 марта также были арестованы счета «Фонда Нануки», «Просперити», «Фонда за единство 24/7» и движения «Сирцхвилиа».

В прокуратуре утверждают, что основную часть собранных финансов эти организации тратили «на организацию группового насилия, на обвиняемых, участвовавших в нем, и на финансовое обеспечение членов их семей», что, в свою очередь, «поощряло людей к участию в незаконных действиях». Также, по данным следствия, на деньги фондов происходила закупка пиротехники и защитных масок для митингующих.



Помимо отплаты штрафов протестующих, некоторые их этих организаций также оказывали помощь малоимущим и тяжелобольным детям. В организациях говорят, что теперь вся эта работа под угрозой.





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