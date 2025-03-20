

ЕСПЧ зарегистрировал жалобу АМЮГ на массовое нарушение тайны голосования на выборах в Грузии

20.03.2025 16:12





Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу АМЮГ (GYLA) на массовое нарушение тайны голосования на парламентских выборах 2024 года.



Об этом заявила председатель АМЮГ Нона Курдованидзе на брифинге, состоявшемся сегодня, 20 марта.



АМЮГ оспаривает нарушение статьи 3 Первого дополнительного протокола к Европейской конвенции (право на свободные выборы).



Как указывает АМЮГ, в соответствии со статьей 3 Первого дополнительного протокола Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются проводить свободные выборы с разумной периодичностью путем тайного голосования в условиях, обеспечивающих свободное волеизъявление народа на выборах в законодательный орган.



«В жалобе указано, что ненадлежащее исполнение избирательным органом своих обязательств в ходе выборов грубо нарушило основополагающий принцип тайны голосования, кроме того, в ходе разрешения избирательных споров было нарушено право на эффективные механизмы разрешения избирательных споров», — указано в заявлении.



Ассоциация молодых юристов Грузии в своей жалобе также утверждает, что бланкетная норма [особый способ изложения правовых принципов] в законодательстве Грузии, ограничивает возможность граждан подавать жалобу по избирательному спору, и не соответствует требованиям Европейской конвенции о правах человека.



«Примечательно, что за несколько недель до парламентских выборов 2024 года в ходе просветительских и информационных встреч, проводимых ЦИК, Ассоциация молодых юристов Грузии выявила риски нарушения конфиденциальности в отношении парламентских выборов 2024 года и заранее обратилась в ЦИК с просьбой принять соответствующие меры по устранению этой проблемы. В связи с этим АМЮГ было проинформировано о том, что бюллетень, использованный на учебных и информационных встречах, проводимых ЦИК, был тестовым вариантом, а качество бюллетеня, который будет использоваться в день выборов, будет иным, что обеспечит конфиденциальность. Однако на парламентских выборах 2024 года ЦИК не смогла обеспечить отсутствие следов от черного круга на обратной стороне бюллетеней», — заявляет АМЮГ.



По данным организации, используя имеющиеся в стране механизмы разрешения споров, АМЮГ потребовала признать недействительными результаты всех избирательных участков (2263) в 73 округах, где выборы проводились с использованием техники. АМЮГ утверждает, что в день выборов был грубо нарушен принцип тайны голосования, что нарушает право голоса, гарантированное Конституцией Грузии.



На национальном уровне иск АМЮГ удовлетворил только Тетрицкаройский районный суд. Суд выборочно проверил бюллетени с нескольких участков в Цалкском и Тетрицкаройском районах, где было подтверждено, что на обратной стороне бюллетеней были видны отметки маркера. Судья Владимир Хучуа также провел эксперимент по проверке бюллетеней при рассмотрении дела.



«Эксперимент также подтвердил явный факт нарушения тайны голосования при помещении бюллетеня в машину для подсчета голосов. Позднее решение Тетрицкаройского суда было отменено Тбилисским апелляционным судом.



Жалоба, поданная АМЮГ в Европейский суд по правам человека, является прецедентной по своему содержанию и предоставляет суду возможность оценить в контексте Конвенции как системное нарушение тайны, выявленное в ходе выборов 26 октября 2024 года, так и справедливость системы рассмотрения жалоб, связанных с выборами», — заявляет АМЮГ.





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