

Freedom House: Грузия больше не является электоральной демократией

20.03.2025 16:17





Freedom House опубликовал расширенный отчет о выборах, проведенных по всему миру в 2024 году, в котором упоминаются и парламентские выборы в Грузии.



Согласно данным Freedom House, Грузия больше не считается электоральной демократией.



Электоральная демократия предполагает, что выборы являются свободными и справедливыми, обеспечено право голоса и свобода выражения мнений. Однако, как отмечается в отчете, Грузия больше не соответствует этим стандартам.



Примечательно, что в отчете V-Dem Institute за 2023 год Грузия еще упоминалась как электоральная демократия. Однако в отчете 2024 года, который оценивает уровень демократии в разных странах, Грузия уже классифицируется как «избирательная автократия».



Одной из ключевых тем в отчете Freedom House стало электоральное насилие. Указывается, что из 66 стран, где прошли выборы, в 27 наиболее распространенной формой насилия стали нападения на кандидатов.



Также в отчете говорится, что во время протестов, последовавших за выборами, имели место случаи насилия в 11 странах. В этом контексте Грузия упоминается вместе с Мозамбиком: отмечается, что «силовые структуры непропорционально применили силу против протестующих».





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