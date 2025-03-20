|
|
|
Freedom House: Грузия больше не является электоральной демократией
20.03.2025 16:17
Freedom House опубликовал расширенный отчет о выборах, проведенных по всему миру в 2024 году, в котором упоминаются и парламентские выборы в Грузии.
Согласно данным Freedom House, Грузия больше не считается электоральной демократией.
Электоральная демократия предполагает, что выборы являются свободными и справедливыми, обеспечено право голоса и свобода выражения мнений. Однако, как отмечается в отчете, Грузия больше не соответствует этим стандартам.
Примечательно, что в отчете V-Dem Institute за 2023 год Грузия еще упоминалась как электоральная демократия. Однако в отчете 2024 года, который оценивает уровень демократии в разных странах, Грузия уже классифицируется как «избирательная автократия».
Одной из ключевых тем в отчете Freedom House стало электоральное насилие. Указывается, что из 66 стран, где прошли выборы, в 27 наиболее распространенной формой насилия стали нападения на кандидатов.
Также в отчете говорится, что во время протестов, последовавших за выборами, имели место случаи насилия в 11 странах. В этом контексте Грузия упоминается вместе с Мозамбиком: отмечается, что «силовые структуры непропорционально применили силу против протестующих».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна