

Human Rights House Tbilisi заявляет о незаконности ареста счетов и расследования

20.03.2025 17:59





Human Rights House Tbilisi и его членские организации реагируют на арест счетов организации по решению прокуратуры и ведущееся расследование, отмечая, что соответствующее постановление суда было передано им только вчера.



«На наш взгляд, как само расследование, так и решение о наложении ареста являются необоснованными и незаконными. Это очередная целенаправленная атака нелегитимного режима «Грузинской мечты» на правозащитные организации и активистов, что явно является попыткой еще большего ограничения правозащитной деятельности в стране. Мы рассматриваем оплату штрафов со стороны правозащитной организации как выражение солидарности.

Поддержка и защита людей от бедности – неотъемлемая часть грузинской культуры и традиций», – говорится в заявлении.



По словам организации, Human Rights House Tbilisi начал собирать пожертвования для оплаты штрафов административно наказанных участников мирных протестов после инициирования закона об "иноагентах".



«На данный момент Human Rights House Tbilisi оплатил 365 административных штрафов на общую сумму 843 747₾.

С весны 2024 года мы получили 921 336,99₾ пожертвований от сотен физлиц.



В последние два месяца мы также получили 300 000₾ от TBC Bank и Bank of Georgia. В настоящее время около ста человек подали заявки на покрытие штрафов, поскольку в случае их неоплаты им грозит арест имущества», – заявляет организация.



Human Rights House Tbilisi подчеркивает, что защищает права граждан, в том числе право на мирные собрания. В заявлении отмечается, что действующее административное законодательство не обеспечивает реализацию этого права, а Кодекс административных правонарушений Грузии не соответствует Конституции страны и международным стандартам.



Организация указывает, что нынешние нормы создают риск непропорционального вмешательства в права человека, способствуют злоупотреблению полномочиями со стороны полиции и увеличивают случаи необоснованного применения штрафов.



Также сообщается, что арестованные счета включали как пожертвования, собранные для оплаты штрафов протестующих, так и гранты международных доноров, предназначенные для других правозащитных программ. В результате многие бенефициары больше не смогут получать поддержку.



Организация требует:

От прокуратуры – немедленно прекратить расследование и снять арест со счетов, чтобы правозащитная деятельность могла продолжаться без препятствий.

От Апелляционного суда – рассмотреть и отменить незаконное и необоснованное решение городского суда.



Human Rights House Tbilisi был основан в 2010 году при поддержке Human Rights House Foundation (Норвегия) и пяти неправительственных организаций.





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