

Каладзе благодарен Кобахидзе за поддержку его кандидатуры на будущих выборах мэра Тбилиси

20.03.2025 18:16





Мэр Тбилиси Каха Каладзе поблагодарил премьер-министра Ираклия Кобахидзе за его заявление о том, что Каладзе является безальтернативным кандидатом на предстоящих выборах местного самоуправления.



По словам Каладзе, окончательное решение о кандидатуре на пост мэра Тбилиси примет политсовет «Грузинской мечты».



«Прежде всего хочу поблагодарить премьер-министра за положительную оценку. То, что было сделано в столице за последние годы, – это не только моя заслуга, а результат работы всей команды. Спасибо всем, кто вовлечён в реализацию этих проектов. Благодарю премьер-министра за поддержку и солидарность. Что касается кандидатуры на пост мэра, заявление по этому поводу мы сделаем позже. Политсовет соберётся и совместно примет решение как по кандидатуре мэра, так и по нашим представителям в Сакребуло», – отметил он.



Каха Каладзе также выразил уверенность, что на выборах местного самоуправления оппозиция обречена на поражение и не получит поддержки грузинского народа.



«Неважно, будет ли оппозиция объединена, разделена или выступит на разных платформах – у неё нет никаких шансов. Когда ты радикален, когда являешься врагом страны и управляешься из-за рубежа, ты – обычный предатель и, конечно же, не получишь никакой поддержки от грузинского народа. Они это прекрасно понимают и знают, что обречены на поражение. Поэтому они не хотят участвовать в выборах», – заявил Каха Каладзе.





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