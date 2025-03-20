

Саломе Зурабишвили призывает лидеров ЕС обсудить Грузию на заседании Европейского совета

20.03.2025 18:40





Президент Саломе Зурабишвили направила совместное письмо европейским лидерам, призвав их сделать так, чтобы Грузия не осталась без внимания на заседании Европейского совета, запланированном на 20-21 марта. В письме, подготовленном совместно с оппозиционными партиями и гражданским обществом, власть «Грузинской мечты» называется «режимом, вдохновленным Россией», которая систематически разрушает демократические институты страны и угрожает ее суверенитету и европейскому будущему. Зурабишвили вновь призывает к проведению новых выборов, которые, по ее словам, являются выходом из кризиса, и призывает к посредничеству между проевропейскими силами в Европе и США и правящей властью.



В своем телеобращении 19 марта Саломе Зурабишвили рассказала о главной причине своего решения отправить письмо. Она заявила, что хотя вопросы Украины и европейской обороны остаются приоритетными в повестке дня Европейского совета, усиление или даже расширение «репрессивного режима» в Грузии, который стремится к отмене свободы, независимости и европейской идентичности Грузии, нельзя игнорировать, и этот вопрос должен быть включен в повестку дня встречи лидеров ЕС. Она также заявила, что Грузию следует рассматривать не как изолированный политический кризис, а как часть более широкого кризиса, затрагивающего Европу. По словам Зурабишвили, Грузия является объектом гибридной агрессии.



Она также отметила, что европейские лидеры должны понимать, что вопрос Грузии нельзя исключать из дискуссий по Черноморскому региону, поскольку страна напрямую заинтересована в укреплении безопасности и сотрудничества на Черном море.



Письмо

В письме содержится призыв «уделить должное внимание тревожным событиям в Грузии, где поддерживаемый Россией режим ежедневно расширяет репрессивные меры против демократии, суверенитета и европейского будущего Грузии». Согласно письму, Европа должна обратить особое внимание на происходящие в Грузии процессы по трем основным причинам:



С точки зрения демократии

В письме говорится, что правящая власть в Грузии «разрушает все институты и нарушает основные права, которые создавались и защищались более двадцати лет при активном участии Европы». По словам Зурабишвили, «поддерживаемому Россией диктатору» нельзя позволять «игнорировать европейских и американских партнеров, менять курс решительно проевропейски настроенного населения и превращать страну-кандидата в ЕС в сателлита России».



С точки зрения суверенитета

В письме рассматриваются события, последовавшие за «фальсифицированными выборами» и решением «Грузинской мечты» приостановить процесс интеграции в ЕС, что «является не чем иным, как попыткой России использовать альтернативный гибридный инструмент для восстановления влияния на суверенную, независимую и проевропейскую страну». В письме говорится, что Россия опробовала военную агрессию в Грузии в 2008 году, а также в Украине в 2014 и 2022 годах, что стоило ей больших затрат и не привело к достижению ожидаемого доминирования. В письме также говорится, что в случае успеха гибридная война может выйти за пределы границ Европы. «Такая новая тенденция должна беспокоить всех, а не только тех, кто живет вблизи границ России», — заявила Зурабишвили.



Со стратегической точки зрения

«Судьба Грузии не должна быть отделена от судьбы Украины, равно как Грузия не должна быть исключена из дискуссий о мире в Украине», — говорится в письме. В письме выражается особая обеспокоенность планами «Грузинской мечты» привлечь Китай к проекту порта Анаклия, а также намерением России создать военную базу в Очамчире. Зурабишвили утверждает, что «потеря Грузии равносильна доминированию России в этом регионе. Это не сильная Европа и не сильная Америка».



Призыв к действию

В письме президента говорится, что «на фоне четырех месяцев непрерывных протестов Грузия находится в глубоком кризисе». «Правящая власть не управляет страной, она лишь добавляет репрессии к репрессиям», — говорится в письме.



«Единственный мирный выход из сложившейся тупиковой ситуации — новые выборы. Это решение может быть достигнуто только при посредничестве на высоком европейском (и в итоге американском) уровне», — заявила Саломе Зурабишвили.



«Поскольку Америка уходит, Европа должна взять на себя ответственность не только за вопросы обороны, но и за поддержку гражданского общества и основных свобод», — говорится в письме. «Мы решительно поддерживаем инициативу «Голоса Европы» по взятию на себя информационной борьбы в поддержку свободы и европейских ценностей». Она имела в виду решение администрации президента Дональда Трампа приостановить финансирование «Голоса Америки» и Радио Свобода.



В конце письма Зурабишвили призывает европейских лидеров включить вопрос Грузии в повестку дня июньской сессии Европейского совета. «Перед следующей сессией я готова выступить перед Европарламентом вместе с проевропейскими партиями, чтобы обсудить вопросы, связанные с текущими событиями», — добавила Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





