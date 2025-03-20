

ЕСПЧ зарегистрировал жалобу АМЮГ по факту нарушения тайны голосования

20.03.2025 18:47





Страсбургский суд зарегистрировал жалобу Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ) по факту массового нарушения тайны голосования на парламентских выборах 2024 года. АМЮГ оспаривает нарушение статьи 3 Дополнительного протокола к Европейской конвенции, подразумевающей право на свободные выборы. В жалобе, поданной в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), говорится, что ненадлежащее исполнение избирательными органами своих обязательств в ходе выборов «грубо нарушило основополагающий принцип тайны голосования».



Кроме того, по утверждениям АМЮГ, при рассмотрении споров было нарушено право на рассмотрение избирательных споров посредством эффективных механизмов. В иске также говорится, что местное законодательство содержит «общее положение, ограничивающее возможность граждан подавать жалобу по поводу избирательного спора», которое «не соответствует требованиям Европейской конвенции о правах человека». В АМЮГ заявляют, что данная жалоба является прецедентом.



«Это дает суду возможность оценить в контексте Конвенции как системное нарушение тайны, выявленное в ходе выборов 26 октября 2024 года, так и справедливость системы рассмотрения жалоб, связанных с выборами», — заявила 20 марта председатель организации Нона Курдованидзе.





АМЮГ требует признать результаты выборов недействительными во всех округах, где голосование проводилось с использованием электронных технологий, таких округов было 73, в которых действовало 2263 избирательных участка.



НПО считает, что в день выборов был грубо нарушен принцип тайны голосования, что нарушает право голоса, гарантированное Конституцией Грузии. Причиной этого стала «утечка» маркерной жидкости, то есть написанное черным маркером было видно с обратной стороны бюллетеня.





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