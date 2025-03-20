

Ираклий Кобахидзе встретился в Ереване с Николом Пашиняном

20.03.2025 19:26





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился в Ереване с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Информацию распространяет пресс-служба администрации правительства Грузии.



В ходе встречи тет-а-тет в Доме правительства Республики Армения стороны обсудили плодотворное сотрудничество и давние добрососедские отношения между Грузией и Арменией. Внимание было уделено основным вопросам повестки стратегического партнерства, включая сотрудничество в торгово-экономической, транспортной и культурной сферах.



В ходе беседы также были затронуты проблемы в регионе и особая важность мира и стабильности на Южном Кавказе. Ираклий Кобахидзе отметил, что Грузия приветствует завершение переговоров по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном, что является историческим шагом на пути к прочному миру и стабильности в регионе.



Премьер-министры двух стран сегодня посетят матч сборных Грузии и Армении по футболу. Первый матч плей-офф Лиги наций пройдет в Ереване, на стадионе имени Вазгена Саргсяна.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





