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Ираклий Кобахидзе встретился в Ереване с Николом Пашиняном


20.03.2025   19:26


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился в Ереване с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Информацию распространяет пресс-служба администрации правительства Грузии.

В ходе встречи тет-а-тет в Доме правительства Республики Армения стороны обсудили плодотворное сотрудничество и давние добрососедские отношения между Грузией и Арменией. Внимание было уделено основным вопросам повестки стратегического партнерства, включая сотрудничество в торгово-экономической, транспортной и культурной сферах.

В ходе беседы также были затронуты проблемы в регионе и особая важность мира и стабильности на Южном Кавказе. Ираклий Кобахидзе отметил, что Грузия приветствует завершение переговоров по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном, что является историческим шагом на пути к прочному миру и стабильности в регионе.

Премьер-министры двух стран сегодня посетят матч сборных Грузии и Армении по футболу. Первый матч плей-офф Лиги наций пройдет в Ереване, на стадионе имени Вазгена Саргсяна.


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