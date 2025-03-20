

В России предложили запретить турецкие сериалы, чтобы поднять рождаемость

20.03.2025 20:02





В России необходимо запретить турецкие сериалы, поскольку они приводят к распаду семей и снижению рождаемости, заявил председатель Z-движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, он обратился с соответствующей инициативой в Роскомнадзор, Госдуму и Минкульт.



«Дамы, насмотревшись таких мыльных опер, начинают терять интерес к нашим кавалерам, ожидая от них нереалистичного поведения, сформированного зарубежной кинопродукцией», — сказал Резяпов изданию «Абзац». При этом, по его словам, в отечественных сериалах российских мужчин часто изображают алкоголиками, деспотами и неудачниками на фоне сильных и независимых женщин, которые тянут на себе семьи.



Резяпов назвал появление в России турецких сериалов с галантными иностранцами «культурной интервенцией, способствующей разрушению института семьи». Активист также напомнил, что Турция не признала аннексию Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины.



«Подобная политика с их стороны доказывает, что Турция использует культуру как инструмент влияния. Турецкие сериалы — это часть идеологической войны за умы, в том числе за наших женщин. Было бы интересно узнать, демонстрируют ли в Турции российские сериалы, приезжают ли туда наши звезды кино, а турецкие женщины толпами выстраиваются в ряды поклонниц? Весьма сомнительно», — заключил глава «Ветеранов России».





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