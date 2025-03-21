

Манджгаладзе: Режим Иванишвили стоит на четырех опорах: насилие, страх, ложь и бедность

21.03.2025 12:15





Режим Иванишвили не просто коррумпирован – это антигрузинская, карательная система, стоящая на 4 опорах: насилие, страх, ложь и бедность – в действительности у этого режима не осталось больше сил, - указанное заявление в связи с акцией протеста, которую 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили анонсировала на 31 марта, сделал генеральный секретарь «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгладзе.



По его словам, народ, который 31 марта выйдет на указанную акцию протеста, должен показать стремление к борьбе за свободу и справедливость, а не страх и молчание.



«Режим Иванишвили не просто коррумпирован – это антигрузинская, карательная система, стоящая на 4 опорах: насилие, страх, ложь и бедность. Это стратегия их правления, и они по своей воле не откажутся ни от одной из этих опор. Есть такие, кто не хочет верить в эту реальность, так как это некомфортно и подвигает тебя к действиям. Легко закрыть глаза, думать, что «все одинаковые» и считать, что мы, якобы, никогда не вылезем из болота, однако именно это молчание и бездействие усиливают насилие режима.



Режим Иванишвили повторяет нам, что сопротивление лишено смысла, что мы ничего не изменим, но это ложь – это не самое сильное их оружие, а, кто в это верит, они дают им силу. Реально, у режима не осталось сил, когда народ его не принимает. Он усиливается только там, где молчание и бездействие. Чем больше мы молчим, тем их насилие становится более жестоким. Чем громче мы встанем на сторону справедливости, тем раньше мы положим конец этому режиму.



Поэтому, 31 марта, на проспекте Руставели, мы должны показать волю народа – не страх, не молчание, а борьбу за свободу и справедливость!» – заявил Манджгаладзе.





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