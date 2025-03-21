

Ахвледиани приняла участие в мероприятиях, проведенных в Лагодехи в связи с праздником Новруз Байрам

21.03.2025 12:34





Государственный министр Тея Ахвледиани посетила мероприятия, посвящённые празднованию Новруз Байрама в Лагодехи.



Тея Ахвледиани обратилась с речью к этнически азербайджанскому населению Лагодехского муниципалитета, села Кабали, и поздравила их с праздником Новруз Байрам.



Министр встретилась с представителями местных молодёжных советов и ознакомилась с их деятельностью. Тея Ахвледиани также присутствовала на культурных и спортивных мероприятиях и вручила символические подарки победителям турнира по армрестлингу. Кроме того, министр вместе с молодёжью приняла участие в торжественном ритуале зажигания праздничного костра.



«Грузия исторически отличается этническим и культурным разнообразием, богатыми традициями и межкультурными отношениями, защита и укрепление которых является одной из наших задач в рамках политики гражданского равенства и интеграции. Совместное празднование Новруз Байрама и разделение радости этого праздника – символическое проявление и подтверждение этого», — заявила Тея Ахвледиани.



Празднование Новруз Байрама в селе Кабали завершилось концертом с участием местных и приглашённых исполнителей.





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