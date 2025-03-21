

Трамп поддержал переизбрание сенатора, которого в Грузии объявили представителем Deep State

21.03.2025 12:55





Президент США Дональд Трамп поддержал переизбрание сенатора от Ойдахо Джима Риша, представляющего Республиканскую партию.



В США сенаторы избираются на шестилетний срок, и ближайшие выборы в Сенат, включая штат Айдахо, состоятся в 2026 году.





Задолго до промежуточных выборов Трамп заявил, что, будучи председателем сенатского комитета по иностранным делам Риш ведет «колоссальную работу», борясь за принцип «Америка прежде всего». Он также отметил, что сенатор неизменно отстаивает интересы американских фермеров, борется за энергетическое доминирование США, защищает Вторую поправку и поддерживает армию.



«Сенатор Джим Риш получил мою полную и абсолютную поддержку на переизбрание, он исключительный человек, и он никогда вас не подведет!», — написал Трамп в Truth Social.



Влиятельный член Сената, Риш долгое время был одним из ключевых голосов по вопросам внешней политики, особенно в отношении Грузии, России и Европы. Верный сторонник Трампа, он является одним из главных критиков «Грузинской мечты». Риш открыто обвиняет власти Грузии в откате от демократии, коррумпированности и заигрывании с Кремлем.



Вместе с демократом Джин Шахин Риш недавно представил Сенату законопроект MEGOBARI Act, который предполагает введение масштабных санкций против руководства страны. Его должны обсудить в комитете 27 марта.



Лидеры «Грузинской мечты» не могли оставить без внимания такую фигуру. Они давно определились со своей линией: Риш — лжец, мошенник, враг и представитель «глубинного государства», против которого сам Трамп неутомимо борется.

Так, премьер Ираклий Кобахидзе в сентябре прошлого года раскритиковал Риша за «качество культуры» и посетовал на падение качества политической элиты США.



«Сегодня в этом учреждении, важнейшем и по-прежнему очень ценном, мы видим такое масштабное падение качества культуры, что это очень тревожно и лично для меня душераздирающе», — заявил тогда Кобахидзе, реагируя на высказывание Риша о том, что на парламентских выборах в октябре 2024 года грузины «получат возможность изгнать мошенников и позаботиться о своем собственном будущем».



Мэр Тбилиси, генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе пошел еще дальше и не скупился на оскорбления.



«Что касается тех, кто такими словами упоминает Грузию, они являются мошенниками. Какая разница, будь то сенатор или кто угодно. Тот, кто оскорбляет мою страну, будь то американец, европеец, русский или китаец, для меня все они — враги… Те, кто будут нагло обращаться с моим народом и будут делать такого типа заявления, все они — враги», — прокомментировал Каладзе высказывание Риша о предстоящих выборах.



Недавно Каладзе заявил, что сенаторы Риш и Шахин, поддерживающие MEGOBARI Act, являются представителями «глубинного государства». Тем самым, полагает мэр Тбилиси, они противостоят Трампу.



«Эти сенаторы представляют «глубинное государство»… Мы, конечно же, очень хорошо знаем, кем являются эти люди. Они не представляют американское государство, они представляют и служат именно «глубинному государству»», — сказал Каладзе.



Источник: Новости - Грузия

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