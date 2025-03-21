

«Закон об иноагентах» в Грузии: манипуляция, пропаганда и путь к репрессиям

21.03.2025 13:13



Георгий Мшвениердзе, юрист



Парламент Грузии, подконтрольный Бидзине Иванишвили, во втором чтении принял законопроект, направленный против неправительственных организаций и независимых СМИ. Этот закон, представленный правящей партией, воспроизводит российскую модель подавления гражданского общества под предлогом борьбы с иностранным влиянием.



Но прежде чем переходить к самому закону, стоит отметить, как власть попыталась манипулировать его восприятием. Первым шагом стало изменение рамки обсуждения — пропаганда «Грузинской мечты» решила представить закон как аналог американского FARA (Foreign Agents Registration Act), принятого в 1938 году.



Почему сравнение с FARA — манипуляция?



Чтобы усилить этот нарратив, был дословно переведен текст американского закона, причем без учета судебных прецедентов, которые в системе общего права (США) играют ключевую роль. В Грузии, где действует система континентального права, такие искажения позволяют ввести людей в заблуждение.



Ключевое отличие FARA от грузинского закона состоит в том, что FARA не направлен против НПО и медиа. Этот закон применяется только к организациям, которые созданы исключительно для лоббирования чужих интересов и получают на это иностранное финансирование.



В США независимые СМИ и неправительственные организации не могут быть принуждены к регистрации в реестре иностранных агентов, если они действуют в рамках своей уставной миссии. Например, российская пропагандистская сеть RT (Russia Today) действительно попала под действие FARA, поскольку она напрямую контролируется спецслужбами РФ.



В грузинском же варианте закона ситуация прямо противоположная: власти открыто заявляют, что цель — уничтожение независимого гражданского общества и подавление свободы прессы.



Зачем власти «мечты» этот закон?



Режим Иванишвили намерен зачистить независимые организации, критикующие правительство. Активные граждане представляют угрозу для авторитарных режимов, поскольку они:



- Выявляют коррупцию и злоупотребления властью.

- Организуют общественные кампании против антидемократических законов.

- Защищают права человека и интересы общества.



«Грузинская мечта» видит в гражданском обществе угрозу своему контролю над страной и потому пошла по пути, пройденному Россией. Этот закон — не первый шаг к авторитаризму, а его продолжение.



49 политических заключенных — уже реальность



Грузия уже находится в ситуации, когда сотни граждан незаконно преследуются за политические взгляды, а 49 человек признаны узниками совести. Если новый закон вступит в силу, репрессии станут еще более масштабными, а любые формы общественного протеста и независимой журналистики будут объявлены «иностранным влиянием».



Это не закон о прозрачности. Это закон о репрессиях.





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