

Саба Брачвели: Закон «мечты» — это не FARA, а новый «российский закон» под маской демократии

21.03.2025 13:27





Юрист Саба Брачвели в посте на Facebook подробно объясняет, почему инициатива «Грузинской мечты» по принятию так называемого закона об иноагентах — это не адаптация американского FARA, а очередной репрессивный закон по российскому образцу, цель которого — запугать и парализовать гражданское общество и медиа.



Брачвели подчеркивает, что в странах общего права, таких как США, закон — это не просто текст, а сочетание норм и практики их применения судами и исполнительными структурами. В Грузии правительство просто перевело текст американского закона и выдает его за FARA, игнорируя его юридическую суть и смысловую нагрузку. Это, по словам юриста, манипуляция и правовой обман.



— «Они приносят слова из американского закона, но меняют их смысл, интерпретации, юридическую практику. Это не FARA, а волк в овечьей шкуре», — пишет он.



В реестре FARA нет независимых медиа и НПО

Американский FARA не распространяется на независимые организации с собственными ценностями и целями, даже если они финансируются из-за рубежа. В американском реестре можно найти RT и Sputnik, потому что они контролируются Кремлем. Но там нет ни BBC, ни Deutsche Welle, ни Transparency International, потому что они действуют независимо.



Грузинская версия закона, наоборот, целенаправленно нацелена на независимые медиа и НПО, которые работают в интересах общества и защищают права граждан. Саба Брачвели считает, что у «Грузинской мечты» есть три цели:



Забыть про прошлогодний российский закон, спровоцировавший массовые протесты.

Запугать гражданский сектор, чтобы он самоустранился.

Принудить организации к подчинению, чтобы получить иллюзию легитимности.

Юрист призывает не поддаваться панике и не спешить с регистрацией или самоликвидацией. Он предполагает, что цель закона запугивание и не более того.



— «Надо понимать, что до вступления в силу есть время — закон не действует до июня, а бюрократическая реализация займет еще больше. Вспомнить опыт 2023 года, когда всеобщая мобилизация сорвала реализацию закона. Когда гражданский сектор объединился, власти не смогли применить даже принятый закон. Это не изменилось. Сила — в солидарности».



Он также указывает на неэффективность властей в администрировании репрессий: на фоне тысяч штрафов они успевают оформить всего по 3-4 дела в день, суды перегружены, слушания переносятся на месяцы вперед.

Кроме того, административные производства тормозят, даже на простые уведомления уходит месяц.



Брачвели уверен, что репрессии не работают, если общество им сопротивляется. Он приводит пример с массовыми маршами, которые продолжаются несмотря на запреты, и считает, что общественное давление уже доказало свою эффективность.



«Тревогу вызывает не сам закон, а 50 политических заключенных, это наша главная забота. Законы «Грузинской мечты» — это не главное. Главное — режим, который мы должны сломать».



Саба Брачвели считает, что новый закон не о транспарентности, а о подавлении. Он не имеет ничего общего с американским FARA, кроме внешней оболочки. Это инструмент устрашения, завуалированный под правовой акт, и единственный способ ему противостоять — объединиться и продолжать борьбу, как в 2023 году.



— «Ситуация может измениться в любой момент. Не пугайтесь преждевременно. Мы — не щит., мы — сопротивление».





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