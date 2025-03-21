

Каха Каладзе может стать вновь кандидатом на пост мэра Тбилиси

21.03.2025 13:32





Его кандидатура на предстоящих местных выборах столицы не имеет альтернативы – сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Решение по этому вопросу принимает политсовет, но я могу выразить свою позицию, что, учитывая все, включая персональный рейтинг, сделанные дела, думаю, что кандидатура Каладзе безальтернативна. Мы считаем, что в первую очередь в Тбилиси и во всех других муниципалитетах мы выиграем выборы мэра и выборы в сакребуло

— заявил премьер-министр Кобахидзе.



Прежде всего, хочу поблагодарить премьер-министра за положительную оценку. То, что было сделано в столице за последние годы, – это не только моя заслуга, а результат работы всей команды. Спасибо всем, кто вовлечен в реализацию этих проектов. Благодарю премьер-министра за поддержку и солидарность. Что касается кандидатуры на пост мэра, заявление по этому поводу мы сделаем позже. Политсовет соберется и совместно примет решение как по кандидатуре мэра, так и по нашим представителям в городском собрании (Сакребуло) – отметил мэр столицы Каладзе.



Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Каха Каладзе, бывший игрок сборной по футболу, дважды обладатель Лиги Чемпионов. Экс-министр энергетики Грузии. От правящей партии "Грузинская мечта" его впервые избрали на пост мэра Тбилиси в 2017 году. На второй срок он был переизбран по итогам второго тура выборов в октябре 2021 года. По местному законодательству на выборах мэров нет лимита для количества раз для лица, которое может занимать эту должность.



Оппозиционные партии пока не определилась, будет ли вообще участвовать в этих выборах или объявит бойкот (кроме экс-премьера Гахарии, партия которого объявила об участии). И тем более, не обсуждала возможных кандидатов.





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