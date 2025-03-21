

Грузия назначила новых послов в Австрии, ОАЭ, Узбекистане и Беларуси, а также в офисе ООН в Женеве

21.03.2025 13:39





В Республике Австрия, Объединённых Арабских Эмиратах, Республиках Узбекистан и Беларусь, а также в офисе ООН в Женеве и других международных организациях назначены новые послы Грузии.



Чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Республике Австрия, а также постоянным представителем Грузии при ОБСЕ и других международных организациях, размещённых в Вене, назначен Александр Маисурадзе. Он работает в дипломатической службе Грузии с 1998 года на различных должностях. В разное время Маисурадзе был постоянным представителем Грузии при НАТО, а также при офисах ООН в Женеве и других международных организациях. Ему присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.



Постоянным представителем Грузии при ООН в Женеве и других международных организациях назначен Реваз Ломинадзе. Он ранее занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Республике Кипр, а также в Швейцарской Конфедерации. Ломинадзе также имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.



В Объединённых Арабских Эмиратах чрезвычайным и полномочным послом Грузии назначен Георгий Джанджгава. Он обладает многолетним опытом дипломатической службы. С 1994 года Джанджгава занимал различные должности в Министерстве иностранных дел и дипломатических представительствах Грузии. Он был послом Грузии в Турции, а также чрезвычайным и полномочным послом в Саудовской Аравии, Египте, Сирии, Иране и Пакистане. Ему присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.



Чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Узбекистане назначен Давид Котария, имеющий обширный опыт работы как в частном, так и в государственном секторах. С 1998 года он работал в Министерстве иностранных дел и дипломатических миссиях Грузии. Котария ранее занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Республике Беларусь. Он также имеет соответствующий дипломатический ранг.



В Республике Беларусь чрезвычайным и полномочным послом Грузии назначен Георгий Саганелидзе. Он работает в Министерстве иностранных дел Грузии с 1998 года, занимал различные должности, в том числе был послом Грузии в Армении. Ему присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника.





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