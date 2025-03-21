

Вашадзе: Грузия выбирает демократию, суверенитет и западное будущее

21.03.2025 14:10





Грузия выбирает демократию, суверенитет и западное будущее - 22 марта, собираемся все вместе!, - указанное заявление сделал лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



По его словам, 22 марта состоится посыл, что Грузия – не одна, и она заслуживает международную поддержку в борьбе за демократическое, свободное и европейское будущее.



„22 марта, в 20:00, от площади Марджанишвили к зданию парламента Грузии состоится шествие, которое выразит твердую поддержку грузинского народа в отношении«Акта Мегобари». Инициатива США в отношении указанного акта - это историческая возможность для Грузии, свидетельствующая о незыблемых отношениях с нашим стратегическим партнером - США. Это посыл о том, что Грузия – не одна, и она заслуживает международную поддержку в борьбе за демократическое, свободное и европейское будущее.



Мы, прозападные политические партии, гражданское общество и граждане, борющиеся за свободу, объединяемся, чтобы заявить в противовес – Грузия выбирает демократию, суверенитет и западное будущее! Давайте, 22 марта, вместе защитим свободу и будущее нашей страны!», - заявил Вашадзе.











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