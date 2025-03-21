

Член «Сильной Грузии»: новая администрация США четко увидела, кто есть кто

21.03.2025 14:21





Одна из лидеров «Сильной Грузии» Анна Нацвлишвили прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о поддержке сенатора-республиканца Джима Риша.



«Мы видим, что люди, которых постоянно оскорбляют и в адрес которых употребляют нецензурную брань представители нелегитимной русской «Мечты», не только остаются на высоких должностях в Соединенных Штатах, но и пользуются неизменной поддержкой новой администрации, включая господина Риша.



Это еще раз показывает, что никакая перезагрузка или возобновление отношений с США со стороны «Грузинской мечты» невозможны, поскольку они прекрасно понимают, что друзья Ирана, Китая и русских не могут быть одновременно друзьями Америки.



Поддержка, выраженная господину Ришу господином Трампом и новой администрацией, является еще одним подтверждением того, что, в отличие от «Грузинской мечты», новая администрация Соединенных Штатов Америки четко увидела, кто есть кто», — заявила Нацвлишвили.



Напомним, что в «Грузинской мечте» Джима Риша называли представителем Deep State («Глубинного государства»). К примеру, заявил генсек партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявлял: «Джин Шахин и Джим Риш не представляют государство США, они служат Deep State».



Источник: SOVA

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