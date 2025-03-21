

Кобахидзе: Мы гордимся многовековым сосуществованием, которое связывает христиан и мусульман

21.03.2025 15:36





«Мы гордимся многовековым сосуществованием, дружбой, которая связывает нас — христиан и мусульман, грузин и азербайджанцев. Это действительно достойные гордости отношения и дружба», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на мероприятии, посвящённом празднованию Новруз Байрама в Марнеули.



Премьер-министр поздравил собравшихся с праздником Новруз Байрам.



«Хочу поздравить вас с сегодняшним днём. Я рад и горжусь тем, что в этом году отмечаю этот праздник вместе с вами. Новруз Байрам — это праздник обновления и добра. Мы гордимся многовековым сосуществованием, дружбой, которая объединяет нас — христиан и мусульман, грузин и азербайджанцев. Это действительно достойные гордости отношения и дружба. На протяжении многих лет мы вместе строим будущее нашей общей страны. Эта история продолжается и сегодня, и это та прекрасная традиция, которую мы должны передать нашим детям и будущим поколениям. Ещё раз поздравляю вас с сегодняшним днём, с праздником Новруз Байрам, и желаю всем вам и вашим семьям всего самого доброго, мира и благополучия», — сказал премьер-министр.







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