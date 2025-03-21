

Хиппер: Мы поддерживаем поддержку как в отношении грузинского гражданского общества, так и независимых СМИ

21.03.2025 18:47





Мы поддерживаем поддержку как в отношении грузинского гражданского общества, так и независимых СМИ – Помимо уже существующей поддержки, для гражданского общества дополнительно выделено 15 миллионов, - указанное заявление в ответ на вопрос специального корреспондента агентства «Интерпрессньюс» в Брюсселе сделала пресс-спикер по иностранным делам и политике безопасности Анита Хиппер.



По ее словам, Евросоюз продолжает поддержку грузинского народа.



«Евросоюз стоит рядом с грузинским народом. Мы остановили прямую помощь грузинским властям, которая составляла более 120 миллионов. Мы также приостановили поддержку мероприятия механизма (European Peace Facility) в размере 30 миллионов в 2024 году, и мы не планируем поддержку на 2025 год.



Что касается Вашего вопроса о поддержке гражданского общества, мы усиливаем указанную поддержку как в отношении гражданского общества, так и независимых СМИ. Помимо уже существующей поддержки, для гражданского общества дополнительно выделено 15 миллионов», - заявила Хиппер.





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