

Доклад Совета Европы за 2024 год об исполнении Грузией решений ЕСПЧ

21.03.2025 22:37









В отчете указывается, что с момента ратификации Грузией Европейской конвенции о правах человека в Комитет министров было передано 191 дело, включая 78 основных и 113 повторных дел.



Текущие дела



По состоянию на 31 декабря 2024 года на рассмотрении Комитета министров находилось 73 дела (78 в 2023 году и 68 в 2022 году). Среди этих случаев 27 были классифицированы как основные, а 46 — как повторные.



В отчете отмечается, что из 73 дел «восемь были основными делами, подпадавшими под усиленную процедуру». В 2023 году этот показатель составил 7, а в 2022 году — 6. Кроме того, 19 основных дел рассматривались в рамках стандартных процедур, девять из которых находились на рассмотрении более пяти лет.

Планы действий/отчеты



В отчете подчеркивается, что в 2024 году правительство Грузии представило три плана действий, 11 отчетов о действиях и одну коммуникацию. Ожидается получение обновлений по трем случаям, по которым отзывы будут поданы до начала года.



Справедливая компенсация



Что касается справедливой компенсации, в 2024 году полная выплата была произведена в девяти случаях. Однако в трех случаях, когда срок уплаты, указанный в решении суда, истек более полугода назад, подтверждение факта уплаты и/или процентов до сих пор не получено.

Закрытие дела в 2024 году



В 2024 году Комитет министров закрыл 18 дел против Грузии, включая четыре основных дела, находящихся под стандартным надзором. Одно из наиболее крупных закрытых дел касалось «нарушения права на жизнь вследствие неспособности государства защитить человека от врачебной халатности». Дело было закрыто после внесения изменений в нормативное законодательство, усиления надзора за медицинскими учреждениями и законодательных изменений, позволяющих возобновлять административное производство.



«Кроме того, 14 повторных дел были закрыты, поскольку дальнейшие индивидуальные меры не были необходимы или невозможны», — говорится в отчете.

Основные вопросы, обсуждаемые Комитетом министров



В годовом отчете говорится, что в течение 2024 года Комитет министров рассмотрел и принял решения по пяти основным делам в рамках «усиленных процедур»:



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Последний отчет Совета Европы об исполнении постановлений Европейского суда по правам человека показывает, что в 2024 году Комитет министров, отвечающий за исполнение судебных решений, получил 13 новых дел против Грузии для надзора — по сравнению с 15 в 2023 году и 10 в 2022 году. К концу года на контроле Комитета оставалось 73 дела, в том числе восемь дел — под усиленным надзором. Несмотря на то, что 18 дел были закрыты, в девяти случаях была подтверждена полная выплата справедливой компенсации, хотя в трех других случаях были выявлены задержки в выплате.В отчете указывается, что с момента ратификации Грузией Европейской конвенции о правах человека в Комитет министров было передано 191 дело, включая 78 основных и 113 повторных дел.По состоянию на 31 декабря 2024 года на рассмотрении Комитета министров находилось 73 дела (78 в 2023 году и 68 в 2022 году). Среди этих случаев 27 были классифицированы как основные, а 46 — как повторные.В отчете отмечается, что из 73 дел «восемь были основными делами, подпадавшими под усиленную процедуру». В 2023 году этот показатель составил 7, а в 2022 году — 6. Кроме того, 19 основных дел рассматривались в рамках стандартных процедур, девять из которых находились на рассмотрении более пяти лет.Планы действий/отчетыВ отчете подчеркивается, что в 2024 году правительство Грузии представило три плана действий, 11 отчетов о действиях и одну коммуникацию. Ожидается получение обновлений по трем случаям, по которым отзывы будут поданы до начала года.Что касается справедливой компенсации, в 2024 году полная выплата была произведена в девяти случаях. Однако в трех случаях, когда срок уплаты, указанный в решении суда, истек более полугода назад, подтверждение факта уплаты и/или процентов до сих пор не получено.Закрытие дела в 2024 годуВ 2024 году Комитет министров закрыл 18 дел против Грузии, включая четыре основных дела, находящихся под стандартным надзором. Одно из наиболее крупных закрытых дел касалось «нарушения права на жизнь вследствие неспособности государства защитить человека от врачебной халатности». Дело было закрыто после внесения изменений в нормативное законодательство, усиления надзора за медицинскими учреждениями и законодательных изменений, позволяющих возобновлять административное производство.«Кроме того, 14 повторных дел были закрыты, поскольку дальнейшие индивидуальные меры не были необходимы или невозможны», — говорится в отчете.Основные вопросы, обсуждаемые Комитетом министровВ годовом отчете говорится, что в течение 2024 года Комитет министров рассмотрел и принял решения по пяти основным делам в рамках «усиленных процедур»:• В делах группы Цинцабадзе Страсбургский суд установил неадекватное расследование утверждений о жестоком обращении и нарушении права на жизнь, а также о применении чрезмерной силы со стороны полиции при аресте и/или задержании подозреваемых; Дело Мерабишвили продемонстрировало, что «местные суды не представили надлежащих и достаточных оснований для оправдания его дальнейшего содержания под стражей»;• В деле «А.Д. и другие против Грузии» было установлено, что не существует законодательства, регулирующего процедуры юридического признания гендера;• В деле « Идентоба и другие против Грузии » была установлена ​​неспособность государственных органов защитить людей от гомофобных нападений во время демонстраций;• В деле Тхелидзе была установлена ​​неспособность государства обеспечить защиту от домашнего насилия и провести эффективное расследование бездействия полиции.



Источник: Civil Georgia

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