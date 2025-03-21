

Немецкий суд отказался считать Грузию безопасной страной

21.03.2025 22:49





В декабре 2023 года власти ФРГ внесли Грузию в список безопасных стран происхождения наряду с Молдовой. Предполагается, что претенденты на убежище из этих стран, высланные обратно, не будут подвергаться там преследованию. Это упростило обработку прошений об убежище и позволило быстрее выдворять отвергнутых мигрантов.



Теперь же административный суд Берлина отказался считать Грузию безопасной страной происхождения при разбирательстве дела супругов из Грузии, которым отклонили заявку на предоставление убежища. Они сообщили, что работали в госсекторе Грузии и участвовали в акциях протеста. За это мужа уволили, а жене сделали выговор, утверждали истцы.



"Существуют значительные сомнения в том, соответствует ли определение Грузии как безопасной страны происхождения законодательству ЕС", - сказано в вердикте. Там отмечается, что ранее Европейский суд в Люксембурге, разбирая дело о Молдове, постановил, что какая-либо страна не может быть признана безопасной, если часть ее территории не является таковой. В случае Грузии это относится к Абхазии и Южной Осетии, считают в берлинском суде. Там добавили, что на всей территории Грузии также могут ущемляться права ЛГБТ.



Вердикт означает, что грузинская пара может остаться в Германии до вынесения окончательного решения. В 2024 году из Германии обратно в Грузию депортировали более 1600 человек.





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