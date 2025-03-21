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Народный защитник Грузии о недопустимости увольнения госслужащих за их гражданскую позицию
21.03.2025 23:05
Народный защитник Грузии заявил о недопустимости увольнений сотрудников публичной службы за их гражданскую позицию или мнение.
С декабря 2024 года аппарат Народного защитника связался с 41 уволенным лицом, предоставив информацию о возможностях защиты их прав.
На данный момент:
- Часть пострадавших планирует обратиться в суд.
- 8 дел о предполагаемой дискриминации находятся на рассмотрении аппарата, затрагивая права 15 человек.
Омбудсмен заявляет, что:
• Все кадровые решения должны соответствовать конституционным гарантиям защиты трудовых прав.
• Недопустимо увольнять сотрудников за их мнение или гражданскую позицию.
• Свобода выражения мнений должна быть защищена, а доказательства, предоставленные пострадавшими, важны для справедливого разрешения дел.
Если вы столкнулись с дискриминацией, обратитесь в аппарат Народного защитника: [email protected], тел: 1481.
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