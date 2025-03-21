

Народный защитник Грузии о недопустимости увольнения госслужащих за их гражданскую позицию

21.03.2025 23:05









С декабря 2024 года аппарат Народного защитника связался с 41 уволенным лицом, предоставив информацию о возможностях защиты их прав.



На данный момент:



- Часть пострадавших планирует обратиться в суд.

- 8 дел о предполагаемой дискриминации находятся на рассмотрении аппарата, затрагивая права 15 человек.



Омбудсмен заявляет, что:

• Все кадровые решения должны соответствовать конституционным гарантиям защиты трудовых прав.

• Недопустимо увольнять сотрудников за их мнение или гражданскую позицию.

• Свобода выражения мнений должна быть защищена, а доказательства, предоставленные пострадавшими, важны для справедливого разрешения дел.



Если вы столкнулись с дискриминацией, обратитесь в аппарат Народного защитника: Народный защитник Грузии заявил о недопустимости увольнений сотрудников публичной службы за их гражданскую позицию или мнение.С декабря 2024 года аппарат Народного защитника связался с 41 уволенным лицом, предоставив информацию о возможностях защиты их прав.На данный момент:- Часть пострадавших планирует обратиться в суд.- 8 дел о предполагаемой дискриминации находятся на рассмотрении аппарата, затрагивая права 15 человек.Омбудсмен заявляет, что:• Все кадровые решения должны соответствовать конституционным гарантиям защиты трудовых прав.• Недопустимо увольнять сотрудников за их мнение или гражданскую позицию.• Свобода выражения мнений должна быть защищена, а доказательства, предоставленные пострадавшими, важны для справедливого разрешения дел.Если вы столкнулись с дискриминацией, обратитесь в аппарат Народного защитника: [email protected] , тел: 1481.





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