

Трамп рассказал о переговорах по «разделу территорий» Украины

21.03.2025 23:38





Переговоры о «разделе территорий» и прекращении боевых действий в Украине ведутся «прямо сейчас», заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме. «Я думаю, что уже совсем скоро мы сможем добиться полного прекращения огня, а затем и заключить соглашение. Эти вопросы обсуждаются прямо сейчас — речь идет о разделе земли и о других аспектах», — отметил Трамп.



В настоящий момент, по его словам, на отдельных участках фронта уже достигнуто перемирие, которое «хорошо соблюдается». Также американский президент подчеркнул, что основы для будущего мирного соглашения были заложены в ходе его контактов с президентами Украины и России — Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. «Я очень хорошо пообщался с обоими (Зеленским и Путиным. — ТМТ) и считаю, что у нас уже сформированы рамки будущего соглашения», — заявил Трамп.



При этом он добавил, что его стремление завершить конфликт продиктовано двумя ключевыми причинами: во-первых, из-за гибели «тысяч молодых людей», а во-вторых, из-за колоссальных расходов США, которые, по его словам, уже достигли 350 миллиардов долларов.



18 марта Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Вскоре стало известно, что Путин согласился на взаимное 30-дневное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. На следующий день американский президент обсудил ситуацию с Владимиром Зеленским, который также выразил поддержку данной инициативе.



По информации Кремля, 24 марта в Эр-Рияде состоится встреча делегаций России и США, на которой стороны обсудят возможность возобновления так называемой черноморской инициативы, направленной на обеспечение безопасности судоходства в акватории Черного моря. Зеленский ранее анонсировал встречу украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии в ближайшие дни.



Специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлог, в свою очередь, заявил, что США организуют в Саудовской Аравии «непрямые переговоры» между Россией и Украиной, чтобы лучше понять позиции обеих сторон и приблизить их к возможному компромиссу.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





