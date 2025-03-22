|
|
|
Трамп лишил доступа к секретной информации Камалу Харрис и Хиллари Клинтон
22.03.2025 12:34
Дональд Трамп лишил Камалу Харрис и Хиллари Клинтон доступа к секретной информации, об этом сообщает The Hill.
Помимо бывшего вице-президента Камалы Харрис и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон президент США Дональд Трамп приостановил доступ к секретной информации бывшим конгрессменам-республиканцам Адаму Кинзингеру и Лиз Чейни.
«Я поручаю главам всех исполнительных департаментов и агентств предпринять все необходимые дополнительные действия в соответствии с действующим законодательством и приостановить доступ указанных лиц к секретной информации», — говорится в указе президента США.
Для справки, ранее Дональд Трамп лишил допуска к секретным данным бывшего президента США Джо Байдена, бывшего госсекретаря Энтони Блинкена и бывшего советника Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна