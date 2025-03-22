Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Трамп лишил доступа к секретной информации Камалу Харрис и Хиллари Клинтон


22.03.2025   12:34


Дональд Трамп лишил Камалу Харрис и Хиллари Клинтон доступа к секретной информации, об этом сообщает The Hill.

Помимо бывшего вице-президента Камалы Харрис и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон президент США Дональд Трамп приостановил доступ к секретной информации бывшим конгрессменам-республиканцам Адаму Кинзингеру и Лиз Чейни.

«Я поручаю главам всех исполнительных департаментов и агентств предпринять все необходимые дополнительные действия в соответствии с действующим законодательством и приостановить доступ указанных лиц к секретной информации», — говорится в указе президента США.

Для справки, ранее Дональд Трамп лишил допуска к секретным данным бывшего президента США Джо Байдена, бывшего госсекретаря Энтони Блинкена и бывшего советника Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна