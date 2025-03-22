

Трамп лишил доступа к секретной информации Камалу Харрис и Хиллари Клинтон

22.03.2025 12:34





Дональд Трамп лишил Камалу Харрис и Хиллари Клинтон доступа к секретной информации, об этом сообщает The Hill.



Помимо бывшего вице-президента Камалы Харрис и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон президент США Дональд Трамп приостановил доступ к секретной информации бывшим конгрессменам-республиканцам Адаму Кинзингеру и Лиз Чейни.



«Я поручаю главам всех исполнительных департаментов и агентств предпринять все необходимые дополнительные действия в соответствии с действующим законодательством и приостановить доступ указанных лиц к секретной информации», — говорится в указе президента США.



Для справки, ранее Дональд Трамп лишил допуска к секретным данным бывшего президента США Джо Байдена, бывшего госсекретаря Энтони Блинкена и бывшего советника Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





