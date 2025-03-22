

Саломе Зурабишвили: Новая волна задержаний достигает нового уровня абсурда

22.03.2025 12:37





Новая волна задержаний достигает нового уровня абсурда, - написала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили на социальной платформе X.



Так Зурабишвили отреагировала на задержание студентов во время вчерашней акции протеста.



«Новая волна задержаний достигает нового уровня абсурда: студентки задержаны за то, что принесли стулья на акцию протеста, а еще один студент - за то, что аплодировал! Кафка в Тбилиси!!!» - написала Саломе Зурабишвили.



Для справки, вчера перед зданием парламента правоохранители задержали трех человек. Двое из них впоследствии были освобождены на основании подписки, а третий остается под стражей.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, все трое задержаны в административном порядке по статье 173 (неподчинение законному требованию сотрудника полиции



Для информации, данные лица пытались поставить небольшие стулья на ступенях перед зданием парламента, однако правоохранители не позволили им это сделать. По их же словам, один человек был задержан за аплодисменты.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





