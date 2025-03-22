

Правительство «мечты» выделило из бюджета 43 миллиона лари учреждениям Патриархии

22.03.2025 12:44





Распоряжением от 14 марта 2025 года правительство партии «Грузинская мечта» выделило из государственного бюджета Грузии 43 миллиона 35 тысяч лари учреждениям, основанным Грузинской патриархией.



Средства будут направлены Министерством образования, науки и по делам молодёжи Грузии в виде финансовой помощи в пользу 53 образовательных учреждений, среди которых университеты, гимназии и школы, учреждённые Патриархией.



Отдельным распоряжением правительство также выделило 12,5 тысяч лари на финансирование Тбилисской духовной академии и семинарии. Средства будут предоставлены в рамках программы «Содействие участию грузинских учёных в международных программах» на основе сметы и предложений, представленных самой Академией.



Оба распоряжения подписал премьер-министр от «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.







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