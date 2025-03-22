|
|
|
Правительство «мечты» выделило из бюджета 43 миллиона лари учреждениям Патриархии
22.03.2025 12:44
Распоряжением от 14 марта 2025 года правительство партии «Грузинская мечта» выделило из государственного бюджета Грузии 43 миллиона 35 тысяч лари учреждениям, основанным Грузинской патриархией.
Средства будут направлены Министерством образования, науки и по делам молодёжи Грузии в виде финансовой помощи в пользу 53 образовательных учреждений, среди которых университеты, гимназии и школы, учреждённые Патриархией.
Отдельным распоряжением правительство также выделило 12,5 тысяч лари на финансирование Тбилисской духовной академии и семинарии. Средства будут предоставлены в рамках программы «Содействие участию грузинских учёных в международных программах» на основе сметы и предложений, представленных самой Академией.
Оба распоряжения подписал премьер-министр от «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна