

Венецианская комиссия рекомендует отменить поправки, внесенные в Избирательный кодексе

22.03.2025 16:18





Венецианская комиссия публикует свое заключение по поправкам, внесенным в Органический закон «Избирательный кодекс Грузии», касающимся выборов местного самоуправления.



Заключение Венецианской комиссии было запрошено президентом Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Марком Кулсом.



Комиссия заявляет, что поправки в «Избирательный кодекс Грузии» были внесены в ходе ускоренной процедуры, и отмечает, что любое успешное изменение избирательного законодательства должно быть осуществлено на основании широкого консенсуса после публичных консультаций со всеми заинтересованными сторонами.



Кроме того, в заключении Венецианской комиссии говорится, что «принятие изменений за год до выборов местного самоуправления, запланированных в октябре 2025 года, противоречит принципу стабильности избирательного законодательства».



Венецианская комиссия отмечает, что предлагаемые изменения усиливают мажоритарный компонент местного избирательного законодательства, что может еще больше укрепить позиции правящей партии.



Венецианская комиссия дает следующие рекомендации:



Отмена изменений, принятых в декабре 2024 года; строгое регулирование делимитации избирательных округов на уровне Избирательного кодекса, который должен установить четкие и объективные критерии делимитации избирательных округов; после предстоящих местных выборов делимитацию границ следует поручить беспристрастному органу; любые дальнейшие поправки в Избирательный кодекс Грузии должны быть осуществлены в рамках тщательного и всеобъемлющего обзора избирательной системы, что обеспечит всеобъемлющую реформу, а не частые и фрагментарные поправки, также должен соблюдаться принцип стабильности избирательного законодательства; такой всеобъемлющий обзор Избирательного кодекса должен основываться на четком и всеобъемлющем законодательстве, которое соответствует международным обязательствам и стандартам и учитывает предыдущие рекомендации, после широкого консенсуса, достигнутого в ходе широких публичных консультаций со всеми заинтересованными сторонами; также должен учитывать политические обязательства по реализации такого законодательства в полном объеме и добросовестно, с адекватными процедурными и судебными гарантиями и средствами для своевременной оценки любого невыполнения указанного законодательства.





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