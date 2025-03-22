

В Кракове откроется Генеральное консульство Грузии

22.03.2025 16:21





Генеральное консульство Грузии откроется в Кракове, Польша. Информацию об этом распространил МИД Грузии.



Генеральное консульство возглавит Иосиф Хахалеишвили, который приступит к своей деятельности на следующей неделе.







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