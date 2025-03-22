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В Кракове откроется Генеральное консульство Грузии


22.03.2025   16:21


Генеральное консульство Грузии откроется в Кракове, Польша. Информацию об этом распространил МИД Грузии.

Генеральное консульство возглавит Иосиф Хахалеишвили, который приступит к своей деятельности на следующей неделе.


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