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В Кракове откроется Генеральное консульство Грузии
22.03.2025 16:21
Генеральное консульство Грузии откроется в Кракове, Польша. Информацию об этом распространил МИД Грузии.
Генеральное консульство возглавит Иосиф Хахалеишвили, который приступит к своей деятельности на следующей неделе.
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