

Акубардия: Заключение Венецианской комиссии не имеет связи с участием в выборах самоуправления

22.03.2025 20:57





Внесение выборов самоуправления в марте, конечно, является повесткой дня «Мечты», чтобы перекрыть главное требование народных протестов - новые парламентские выборы, заявила член партии «Гахария для Грузии» Теона Акубардия .



По словам Акубардия, разговоры об этих выборах сейчас входят в повестку дня «Грузинской мечты».



«Заключение Венецианской комиссии не имеет никакой связи с участием в выборах, поскольку и до парламентских выборов Венецианская комиссия направила отрицательное заключение по пунктам Избирательного кодекса, на которые тогда наложила вето президент и которое преодолела «Мечта».



Изменение избирательного законодательства еще раз демонстрирует вызов и страх режима Иванишвили касательно свободных и справедливых выборов. Разговоры об октябрьских выборах, которые ведутся сегодня, это, конечно, повестка дня «Мечты». Мы никогда до сих пор не действовали по повестке дня какой-либо партии, и, конечно, не будем действовать и сейчас», - заявила Теона Акубардия.



Для справки, Венецианская комиссия публикует заключение по поправкам, внесенным в Органический закон Грузии «Избирательный кодекс Грузии» относительно выборов местного самоуправления, и дает рекомендацию об отмене поправок.





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