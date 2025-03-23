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Пашинян гостит в Грузии


23.03.2025   16:52


В Администрации правительства премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принял своего армянского коллегу, прибывшего в Тбилиси на матч между национальными сборными Грузии и Армении по футболу, который состоится сегодня в 18:00 по местному времени. Указанную информацию распространяет пресс-служба Администрации правительства.

По распространенной информации, на встрече, проходившей в формате один на один, стороны в очередной раз подчеркнули значение стратегического партнерства между двумя странами и позитивную динамику развития двухсторонних отношений.

Было также отмечено особое значение сотрудничества как в двухстороннем, так и многостороннем формате и роль совместных усилий для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Как позже написал в социальной сети Х Ираклий Кобахидзе, обе стороны заявили о своем желании содействовать развитию как спортивных отношений, так и взаимоотношений между двумя народами.

«Я рад принимать премьер-министра Армении Никола Пашиняна. С нетерпением жду, когда мы вместе с армянским коллегой окажемся на трибунах, чтобы посмотреть матч между нашими сборными. Наше желание – содействовать развитию как спортивных отношений, так и взаимоотношений между двумя народами",- отметил Кобахидзе.


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