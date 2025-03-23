

Элене Хоштария: Наша цель – усиление политики непризнания

23.03.2025 20:23





Наша цель – усиление политики непризнания – зарубежные визиты, в том числе в едином формате, будут очень важными, - указанное заявление по завершении встречи между 5-ым президентом Грузии и представителями оппозиции сделала одна из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария.



По ее словам, стратегическая цель - «новые выборы и освобождение политзаключенных».



«Мы сказали, что создается формат тесной координации, в котором будут определенные приоритетные направления – это, разумеется, направлении внешней политики. Нашими двумя стратегическими целями являются новые выборы и освобождение политзаключенных. Как вокруг этого будет организован рабочий процесс, над этим мы работаем практически ежедневно и переходим в очень интенсивный режим.



Наша цель – усиление политики непризнания – здесь зарубежные визиты, в том числе в едином формате будут очень важными. Развитие протеста, сотрудничество со всеми группами, которые организуют протест, и поддержка, динамика протеста в целом будет очень важным направлением», - отметила Хоштария.





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