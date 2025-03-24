

Глава МИД Грузии посетит Венгрию

24.03.2025 10:55





Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили посетит Венгрию. Министр проведет встречу с главой МИД и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.



Сообщается, что Бочоришвили примет участие в венгерской «конференции послов», где вместе со своим коллегой Сийярто примет участие в панельной дискуссии.



«В рамках визита глава внешнеполитического ведомства проведет публичную лекцию в Венгерской дипломатической академии, где расскажет молодым дипломатам о приоритетах внешней политики Грузии», — отмечено в заявлении МИД.



По итогам встречи министры сделают комментарии СМИ.



Напомним, отношения между Грузией и Венгрией динамичны в последнее время: в феврале премьер Венгрии Виктор Орбан на полях Всемирного правительственного саммита провел «хорошую встречу» с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.



Орбан прибыл в Тбилиси с визитом сразу после парламентских выборов Грузии и стал первым, кто поздравил с победой партии «Грузинская мечта» премьера Грузии еще до оглашения ЦИК первых результатов парламентских выборов — на основании экзитполов.



Венгерский премьер считает выборы 26 октября 2024 года «демократичными». Выступая в канцелярии правительства, он заявил, что «Грузинская мечта» не позволила стране стать «второй Украиной».



Виктор Орбан подчеркнул, что Грузия нуждается не в «чтении лекций» и проповедей, а в реальной поддержке от ЕС на пути евроинтеграции.





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